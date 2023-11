Miłośnicy płyt winylowych świętowali 10-lecie Klubu Czarnego Krążka. Był tort, wspomnienia i muzyczna niespodzianka

Jeśli jeszcze nie wszyscy wiedzą, to czas najwyższy, aby się dowiedzieli. W Słupsku już od 10 lat działa Klub Czarnego Krążka. Miłośnicy muzyki, którzy szczególnie lubią wsłuchiwać się w szelest i trzaski z czarnej płyty, spotykają się cyklicznie, aby - nie tylko słuchać muzyki, ale rozmawiać o muzyce, sztuce, literaturze. Ale przede wszystkim, aby dzielić się swoimi muzycznymi pasjami i odkryciami.

Klub powstał z miłości do muzyki i dzięki ludziom z ogromną pasją. I to właśnie dziś chciałam im podziękować - mówiła podczas uroczystości 10-lecia działalności Klubu Danuta Rakowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. - Chciałam przede wszystkim podziękować Andrasowi Asztalosowi. To dzięki niemu i jego pasji powstał Klub Czarnego Krążka i kręci się ten krążek już od 10 lat.