MKS Jantar Ustka nad przepaścią. Po 78 latach klub może przestać istnieć

Ojciec młodego piłkarza zaangażowany w działalność klubu, twierdzi, że wsparcie w poprzedniej wysokości zupełnie by wystarczyło. - Przyznanie tak niskiej dotacji to uprawianie polityki samorządowej kosztem dzieci – podsumowuje rodzic.

Wiceprezes zarządu Radosław Szreder, przyznaje, że klub nie ma sponsora strategicznego, są mniejsi sponsorzy, wspomagają go spółki miejskie, do tej pory miał wystarczającą dotację z miasta. Teraz jednak trudno będzie utrzymać 10 zespołów i 11 trenerów.

- To organizacja pozarządowa, jak każdy inny klub – Szczypiorniak czy lekkoatletyczny Jantar. MKS Jantar Ustka ma nazwę „miejski”, ale to nie jest nasza jednostka. Nie ujmujemy klubu w budżecie miasta, lecz wspieramy go jak inne organizacje i stowarzyszenia pozarządowe – wyjaśnia Paulina Kamińska, sekretarz miasta. - Nie można też mówić o „obcięciu dotacji”, ponieważ na ten rok został rozpisany zupełnie nowy konkurs.