Młodzi naukowcy zawitali do słupskiego „Ekonomika”. Rozpoczął się Międzyszkolny Festiwal Nauki E(x)plory

Festiwal Nauki E(x)plory od trzech lat angażuje słupskich uczniów w przygotowywanie ciekawych projektów naukowych.

- E(x)plory to największa w Polsce inicjatywa wspierająca utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych. Pomysłodawcą i organizatorem programu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, która od 2012 roku odkrywa i rozwija młode talenty. Od 3 lat jej partnerem jest również Miasto Słupsk. W tegorocznym krajowym finale konkursu E(x)plory w Gdyni aż cztery finałowe projekty pochodził ze słupskich szkół, co jest imponującym wynikiem. Był to projekt ze słupskiej Szkoły Młodych Fizyków przy I LO, dwa projekty Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych i projekt Zespołu Szkół „Elektryk” – mówiła na inauguracji Festiwalu Renata Draszanowska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupsku.