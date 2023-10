MOPR w Słupsku zmieni siedzibę. Ośrodek będzie funkcjonował w centrum miasta

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie znajduje się obecnie przy ul. Słonecznej. Zmiana lokalizacji ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom dostęp do świadczonych usług, ale także zapewnić urzędnikom wystarczająco miejsca na realizację prowadzonych programów.

- W nowej przestrzeni zlokalizowana ma być m.in. siedziba MOPR z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, powstaną też nowe obiekty. Zmiana lokalizacji jest związana z większymi potrzebami Ośrodka, który stale się rozwija, realizowane są nowe programy i projekty. Ograniczona przestrzeń nie wpływa na komfort interesantów i pracowników. Zmiana potrzebna jest również ze względu na liczne bariery architektoniczne w obecnej lokalizacji – mówi Magdalena Krauze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. - Relokacja do ścisłego centrum miasta, lepszy dojazd i komunikacja pozwolą nam być bliżej mieszkańców, a bliskość trenów zielonych podniesie atrakcyjność miejsca pracy i obsługi interesantów. Ważnym dla nas aspektem jest również to, by słupszczanie mogli załatwić kilka spraw w jednym miejscu.