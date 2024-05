Włamania i kradzieże luksusowych aut, sejfu, biżuterii i gotówki w euro. Słupski sąd wydał lęborczanina Niemcom

Sąd Okręgowy w Słupsku wydał Niemcom mieszkańca powiatu lęborskiego ściganego trzema europejskimi nakazami aresztowania. 46-letni Jakub B. jest podejrzany o włamania do domów, kradzieże luksusowych aut, sejfu, czy biżuterii na terenie Bawarii. Pokrzywdzeni ponieśli straty w wysokości kilkuset tysięcy euro.

Niemieckie sądy w Passau, Ratyzbonie i Weiden in der Oberpfalz w 2024 roku wydały trzy europejskie nakazy aresztowania wobec ściganego 46-letniego Jakuba B. spod Lęborka. Niemcy zarzucają mu włamania i kradzieże mienia znacznej wartości, do których doszło we wrześniu i październiku ubiegłego roku. Łupem padły luksusowe auta, biżuteria, gotówka, markowy zegarek, czy torebki. Jakub B. wpadł w ręce polskiej policji 22 kwietnia i został tymczasowo aresztowany. W czwartek 16 maja odbyło się posiedzenie w sprawie przekazania go stronie niemieckiej. - Nie wyrażam zgody na wydanie mnie niemieckim organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie europejskich nakazów aresztowania – powiedział ścigany. Nie zrzekł się tak zwanej zasady specjalności, co oznacza, że w przypadku przekazania go Niemcom będzie odpowiadać tylko za przestępstwa, za które jest ścigany. W tej sytuacji Niemcy nie będą mogli go oskarżyć o popełnienie na terenie ich państwa innych czynów, które mogą być w przyszłości ujawnione. Jakub B. dodał też, że ewentualną karę wymierzoną mu w Niemczech w sprawach, do których był poszukiwany, chce odbywać w Polsce.

Prokurator Sylwia Knapik z Prokuratury Okręgowej w Słupsku wniosła o przekazanie ściganego stronie niemieckiej na podstawie wszystkich ENA. Jeden z europejskich nakazów aresztowania wydał sąd w Passau, który ściga Jakuba B. za to, że 17 września 2023 po godzinie 2 w nocy podejrzany włamał się przez drzwi tarasowe do domu pokrzywdzonego małżeństwa. Ukradł dwa oryginalne klucze do Porsche Cayenne, jeden do Mercedesa SL 63 AMG, który stał w garażu, ale nie został skradziony. W domu łupem padł zegarek marki Breitling wartości około 8,5 tys. euro, dwa inne zegarki o małej wartości, trzy torebki za kilkaset euro, portfel z gotówką szacowaną na 600-800 euro, dowód osobisty, karta kredytowa i prawo jazdy. Następnie Jakub B. ukradł Porsche Cayenne o wartości około 44,5 tys. euro. Wartość całego łupu wyniosła około 60 tysięcy euro.

Kolejny nakaz wydał sąd w Ratyzbonie. Jakub B. jest podejrzany o to, że w nocy z 23 na 24 września 2023 roku w Obertaubling wspólnie i w porozumieniu z innymi sprawcami włamał się przez drzwi tarasowe do domu jednorodzinnego przy użyciu wiertarki i narzędzi służących do włamań. Ukradł klucz do samochodu marki Audi SQ 7, 300 euro w gotówce, następnie ukradł samochód o wartości 60-70 tysięcy euro, w którego bagażniku znajdował się noktowizor Pulsar o wartości 3200 euro. Również sąd w Weiden in der Oberpfalz ściga Jakuba B. Tam - według ustaleń niemieckiej prokuratury - Jakub B. w nocy 4 października 2023 roku z innymi sprawcami wtargnął do domu przez okno na tarasie dachowym po wymontowaniu listew zabezpieczających. W tym czasie właściciele spali w sypialni. Jakub B. ukradł 18 tysięcy euro w gotówce, biżuterię – pierścionki, łańcuszki, kolczyki - o wartości około 44,8 tys. euro, markowe torebki o wartości prawie 35,5 tys. euro. Został też ukradziony wbudowany sejf meblowy z dokumentami i zapasowymi kluczykami do Porsche 911, Porsche Cayenne i do pojazdu ciężarowego MAN. Kluczyki posłużyły do kradzieży zaparkowanego przed domem Porsche Cayenne o wartości 79 tys. euro. Przed przetransportowaniem samochodu Jakub B. przymocował szwedzkie podwójne tablice rejestracyjne, aby upozorować, że pojazd został zarejestrowany gdzie indziej. Szkody wyrządzone włamaniami do wszystkich tych domów wyniosły kilka tysięcy euro.

Obrońcy Jakuba B. adwokaci Krzysztof Lasoń i Krzysztof Obolewski – zgodnie z wolą ściganego – wnieśli o nieprzekazywanie go stronie niemieckiej. Sąd jednak postanowił wydać Niemcom ściganego pod warunkiem, że Jakub B. zostanie odesłany na terytorium Polski po prawomocnym zakończeniu postępowania przygotowawczego i ewentualnie sądowego. Sąd połączył wszystkie sprawy europejskich nakazów aresztowania i orzekł również o dalszym tymczasowym aresztowaniu Jakuba B.

- Wnioski prokuratora zasługują na uwzględnienie. Jakub B. jest podejrzany o popełnienie trzech przestępstw na terenie Niemiec – mówiła sędzia Aleksandra Szumińska, stwierdzając że w Niemczech za włamania i kradzieże rzeczy o znacznej wartości grozi – tak jak w Polsce - kara do 10 lat więzienia. - Istotą europejskiego nakazu aresztowania jest przyspieszenie odpowiedzialnej osób popełniających przestępstwa na terytorium Unii Europejskiej. W tym zakresie obowiązuje zasada wzajemnego zaufania między państwami. Procedury nie wymagają przedstawienia materiału dowodowego w celu uprawdopodobnienia popełnienie czynu przez osobę ściganą. Regułą powinno być niepodważanie wydanych przez odpowiednie organy państw członkowskich orzeczeń sądowych. Nie ma wątpliwości, że Republika Federalna Niemiec gwarantuje humanitarne traktowanie ściganego i zachowanie standardów sprawiedliwego procesu przy orzekaniu o jego winie. Nie ma więc podstaw do odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Sąd polski nie dokonuje ani oceny, ani jakiejkolwiek weryfikacji dowodów zebranych przez niemieckie organy ścigania. Przekazanie Jakuba B. jest prawnie dopuszczalne. Na poczet kary sąd niemiecki zaliczy Jakubowi B. okres tymczasowego aresztowania w Polsce. Postanowienie nie jest prawomocne.

Wideo Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie