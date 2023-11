Najpierw jechał pociągiem na gapę, potem ukradł autobus

Mieszkaniec Gdyni jechał pociągiem ze Świdwina, którym chciał dotrzeć do swojego rodzinnego miasta. Ale ponieważ nie miał biletu jego podróż skończyła się na stacji w Lęborku, na której został wysadzony przez obsługę pociągu. Chęć szybkiego dotarcia do Gdyni była tak silna u 22-latka, że postanowił skraść autobus zaparkowany przed lęborskim dworcem kolejowym.

Policja niezwłocznie zajęła się sprawą i rozpoczęła poszukiwania sprawcy, a dyżurny lęborskiej komendy rozesłał do wszystkich jednostek z województwa pomorskiego komunikaty dotyczący skradzionego pojazdu. Gdy dochodzeniowcy byli w trakcie przyjmowania zawiadomienia, w Gdyni miejscowi policjanci zatrzymali wskazany autobus do kontroli. Za kierownicą siedział 22-letni mieszkaniec tego miasta nieposiadający uprawnień do prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze zabezpieczyli skradziony autobus i zatrzymali tego mężczyznę.

Okazało się, że 22-latek nie po raz pierwszy skradł pojazd. Policjanci w ramach pomocy prawnej dla świdwińskich mundurowych przedstawili mu kolejne zarzuty: kradzieży z włamaniem i usiłowania popełnienia tego przestępstwa. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w pierwszych dniach listopada w powiecie świdwińskim włamał się do ciężarowej Scanii, którą próbował odjechać, lecz nie udało mu się to ze względu na to, że ciężarówka utknęła na grząskim podłożu. Tego samego spróbował z MAN-em i tym razem z powodzeniem. Przejażdżkę zakończył również w Gdyni i też w policyjnym areszcie.

Za kradzież z włamaniem grozi kara 10 lat pozbawienia wolności. W związku z przestępstwem dokonanym w Lęborku prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec 22-latka środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydawania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy.