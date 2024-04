Nalot antyterrorystów na wytwórnię narkotyków w Potęgowie

Paweł Żukiewicz nie mówi o jej szczegółach. Przed południem nie wiadomo jeszcze było, która prokuratura prowadzi sprawę. Policjanci sami zadziałali, gdy tylko uzyskali informację o tym procederze. - Pozwalają na to przepisy kodeksu postępowania karnego w sytuacjach niecierpiących zwłoki. Policjanci działali na bieżąco po tym, gdy dotarli do informacji – wyjaśnia Paweł Żukiewicz.

- W niedzielę po południu policjanci wykonywali czynności związane ze zwalczaniem przestępstw narkotykowych. Zostały zatrzymane trzy osoby – mówi Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego Centralnego Biura Śledczego Policji. - Czynności te nadal są w toku – powiedział „Głosowi” w poniedziałek podkomisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego Centralnego Biura Śledczego Policji. - Do akcji zostały użyte helikoptery policyjne i sprzęt specjalistyczny.

W Potęgowie pojawiły się ekipy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. Do akcji użyto śmigłowców i wozów opancerzonych. Policjanci przeprowadzili działania w hali zakładu obróbki metalu, w której trwała produkcja amfetaminy.

Według przepisów dopuszczalność wykonywania takich czynności w ramach postępowania w niezbędnym zakresie ograniczona jest wyłącznie do wypadków niecierpiących zwłoki, czyli sytuacji, gdzie tylko podjęcie natychmiastowych działań pozwoli zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem. Tak było w tej sytuacji.

To jedna z wielu akcji CBŚP. Z raportu za 2023 rok wynika, że w ubiegłym roku policjanci zabezpieczyli łącznie o blisko 14,23 tony narkotyków, środków odurzających i substancji psychoaktywnych. To o 28% więcej niż w 2022 roku. Wykonywane czynności zmierzały przede wszystkim do ujawniania i likwidacji nielegalnych plantacji konopi oraz profesjonalnych laboratoriów, w których produkowane były narkotyki syntetyczne i miejsca ich magazynowania. W obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej efektem działań Centralnego Biura Śledczego Policji była likwidacja 56 laboratoriów narkotyków syntetycznych.