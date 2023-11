Narkotyki, lewe tablice i kara do odsiadki. Para słupszczan zatrzymana

Natomiast pasażer podczas legitymowania próbował wprowadzić policjantów w błąd. Mężczyzna podał dane innej osoby. - Po kilku minutach rozmowy z 35-latkiem funkcjonariusze ustalili jego prawdziwe dane oraz powód, dla którego ukrywał je przed nimi – relacjonuje rzecznik. - Mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary 272 dni w związku z wcześniejszymi kradzieżami.

- W środę wieczorem policyjni przewodnicy psów służbowych z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, którzy patrolowali ulice Słupska, zwrócili uwagę na podejrzanie zaparkowany na jednym z parkingów samochód, w którym siedziały dwie osoby – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Mundurowi podjęli interwencję wobec tych osób, a podczas sprawdzenia samochodu w policyjnym systemie informatycznym ustalili, że znajdujące się na nim tablice rejestracyjne przypisane są do innego pojazdu.

To jeszcze nie koniec interwencji, bo policjanci przeszukali 23-letnią kierującą pojazdem i znaleźli przy niej woreczki strunowe z suszem roślinnym i białym proszkiem.

- 23-letnia kobieta oraz 35-letni mężczyzna zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę, gdzie funkcjonariusze prowadzili z nimi dalsze czynności procesowe – mówi Jakub Bagiński. - Sprawdzenie ujawnionych substancji wykazało, że jest to kilka gramów marihuany i dopalaczy. Mężczyzna trafi do aresztu, gdzie będzie odbywał karę za popełnione wcześniej przestępstwa.

Kobiecie za posiadanie zabronionych substancji grozi kara do 3 lat więzienia, a za używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do jej pojazdu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.