Nie będzie Yach Music Festiwalu w Nożynie. Dyrektorka: "problem za krótkiej kołdry" (WIDEO)

Brak pieniędzy

Co się takiego wydarzyło, że GOKiB zdecydował się na taki krok?

- To problem "za krótkiej kołdry", czyli braku pieniędzy - nie owija w bawełnę Beata Łozowska, szefowa ośrodka kultury. - Obecnie sytuacja w kraju spowodowana trwającą inflacją dotykającą niemalże wszystkich sektorów życia społecznego i gospodarczego permanentnie dotyka również ośrodki kultury. Jako jednostki sektora finansów publicznych mamy związane z tym ograniczenia i możliwości. Wszystko to zmusiło nas do podjęcia tej trudnej decyzji o rezygnacji z tegorocznej edycji festiwalu.