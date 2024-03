Z ucha judasza zrobili pyszną zupę. Wyniki konkursu na najpiękniejszy stół wielkanocny

Za nami V Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych w Czarnej Dąbrówce. W minioną sobotę było gwarnie, kolorowo, smacznie i wesoło. Przepiękne stoły obfitowały w pyszne i pięknie przygotowane potrawy, własnoręcznie wykonane dekoracje. Panowała niezmiernie przyjazna atmosfera, nie czuć było ducha rywalizacji, można by rzec, że było bardzo rodzinnie i swojsko, czyli tak, jak to na Kaszubach jest. Wszystko to za sprawą uczestników Powiatowych Prezentacji Stołów Wielkanocnych oraz wszystkich przybyłych.