Już w sobotę wielki koncert dla wszystkich miłośników muzyki. W Jezierzycach odbędzie się finał XXIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Organizatorami tego wielkiego wydarzenia są Gmina Redzikowo oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo. Honorowy patronat nad festiwalem sprawują Wójt Gminy Redzikowo Barbara Dykier, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz i Starosta Słupski Paweł Lisowski. Dopełniając magiczną atmosferę, sponsorem Grand Prix jest firma Markos, która wspiera to wydarzenie, umożliwiając tym samym jego organizację. Sponsorami są również firmy: PSD Bukówka oraz Samolej Włynkówko.

Patronatem medialny nad wydarzeniem objął „Głos Pomorza”.

Niezwykłym dodatkiem do koncertu laureatów będzie recital kolędowy w wykonaniu Kariny Werry, laureatki Grand Prix XXI Festiwalu Kolęd i Pastorałek Jezierzyce 2022. Ponadto, jednym z członków jury jest Bartosz Michniewicz, półfinalista ostatniej edycji programu "The Voice Of Poland", który również zaprezentuje swój talent tego wieczoru. W komisji konkursowej zasiądą również Małgorzata Żurańska-Wilkowska, wokalistka folkowego zespołu SVAHY, oraz Dariusz Wójcik, artysta śpiewak (bas), aktor, reżyser, scenarzysta, animator kultury, dyrektor Teatru Otwartego w Gdańsku.