Nie sprzedawaj alkoholu mojemu dziecku. Akcja w Miastku

- Odebranie koncesji w przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim jest bardzo trudne, dlatego apelujemy do dorosłych, by reagowali. Gdy stoimy w kolejce, zwracajmy uwagę czy sprzedawca sprawdza dowód młodym klientom. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, sprzedający lub podający napoje alkoholowe jest uprawniony do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy - komentują organizatorzy.

W ramach kampanii organizatorzy przypominają, że picie alkoholu przez młodych ludzi jest dla nich szkodliwe. W styczniu 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport, że żadna ilość alkoholu nie jest bezpieczna dla zdrowia. WHO poinformowała również, że rocznie na świecie z powodu nadmiernego spożywania alkoholu umiera ponad 3 mln osób, a alkohol ma związek nie tylko z ponad 200 różnymi chorobami i dolegliwościami (zaburzenia psychiczne, nowotwory, choroby sercowe, marskość wątroby), ale także jest przyczyną wypadków, przemocy i samobójstw.