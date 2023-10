Nie zatrzymał się do kontroli, miał zakaz prowadzenia pojazdów. Motocyklista zatrzymany przez słupską policję

Do pościgu doszło w sobotni wieczór. Kierujący kawasaki, pomimo wydawanych przez funkcjonariuszy sygnałów świetlnych i dźwiękowych zamiast się zatrzymać, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Ruszyli za nim policjanci. Motocyklista w pewnym momencie wjechał w osiedle mieszkaniowe, by zgubić funkcjonariuszy. Chcąc przejechać przez pas zieleni stracił równowagę i przewrócił się. Próbował jeszcze podnieść motocykl i ponownie uruchomić w nim silnik, jednak dalsza ucieczka okazała się nieskuteczna z uwagi na szybką reakcję policjantów, którzy do niego podbiegli i zatrzymali.

- Podczas interwencji policjanci ustalili, że 46-latek posiada aktywny, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo jego motocykl wyposażony był w tablicę rejestracyjną pochodzącą z innego pojazdu, co zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 października 2023 roku jest przestępstwem. 46-latek został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie policjanci prowadzili z nim dalsze czynności procesowe. Motocykl, którym mężczyzna uciekał funkcjonariusze zabezpieczyli na policyjnym parkingu – informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.