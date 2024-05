Policja w słupskiej filharmonii. Funkcjonariusze wyprowadzili z próby orkiestry zwolnionego dyscyplinarnie muzyka

W środę o godzinie 9 na scenie słupskiej filharmonii miała odbyć się próba z udziałem kilkudziesięciu muzyków i występującego gościnnie dyrygenta Jacka Rogali. Artyści przygotowywali się do piątkowego koncertu "Piosenka dobra na wszystko" z solistka Olgą Bończyk. Do rozpoczęcia grania jednak nie doszło, gdyż przy pulpicie w sekcji instrumentów dętych blaszanych stanął puzonista, na początku maja zwolniony dyscyplinarnie, jeszcze jako pracownik filharmonii pełniący funkcję wiceprzewodniczącego jednego z dwóch działających w instytucji związków zawodowych.

Prośby nie poskutkowały

Interwencja policji

- Nieprawda - zaprzecza dyrektor Ratkowska. - Ponieważ nasz były pracownik nie chciał sam opuścić sceny, policjant i policjantka chcieli go wyprowadzić, łapiąc z obu stron pod pachy. Zaczął się z nimi szarpać. Wtedy, jak to się określa, funkcjonariusze sprowadzili go do parteru, nałożyli kajdanki i pouczyli, że przeszkadza w policyjnej interwencji. Ponieważ się uspokoił, zdjęli kajdanki i wyszedł z filharmonii, w jednej ręce trzymając instrument, a w drugiej inne swoje rzeczy.

Ten artykuł dotyczy naruszenia tzw. miru domowego. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności do roku.

Na ratunek perkusji

Pewny jest natomiast dzisiejszy koncert w słupskiej filharmonii, gdyż próba ostatecznie się odbyła. - Część muzyków nie wyszła z sali na czas interwencji, wszyscy byli wstrząśnięci zdarzeniem - mówi Alina Ratkowska. - Powiedziałam, że jak ktoś nie czuje się na siłach, to może pójść do domu. Wydaje mi się, że nikt z tego nie skorzystał, wszyscy od godziny 10.15 pracowali.

Oświadczenie prezydent Słupska

"Były pracownik Filharmonii wtargnął na próbę muzyków, zakłócił działania przygotowawcze artystów, uniemożliwiając im kontynuowanie przygotowań do wydarzeń muzycznych. Osoby przebywające w sali prosiły Pana o opuszczenie tego miejsca, były kierowane apele o zaprzestanie zakłócania próby, niestety, te wnioski i prośby pozostały bez reakcji. W związku z tym została wezwana Straż Miejska, Policja, a przedstawiciele tych służb także zwracali się do byłego pracownika Filharmonii o opuszczenie sali. Ani prośby, ani apele i polecenia w tym zakresie nie przyniosły skutków, dlatego funkcjonariusze służb byli zmuszeni do zastosowania przymusu bezpośredniego. Były pracownik Filharmonii został wyprowadzony z sali. Na skutek działania tej osoby i jego zachowania urazu doznała także Dyrektorka słupskiej Filharmonii. Miasto Słupsk absolutnie nie zgadza się z tego typu zachowaniami, dlatego będziemy podejmować wszelkie działania i kroki formalne i prawne, by przeciwdziałać tego typu zdarzeniom. Jest nam przykro, że nasi pracownicy doświadczyli tego typu wydarzeń i zrobimy wszystko, by czuli się bezpiecznie i komfortowo w pracy".

Za co dyscyplinarka?

Dyrektor Alina Ratkowska nie chciała upubliczniać zarzutów, jakie zdecydowały o wręczeniu tzw. dyscyplinarki puzoniście, długoletniemu pracownikowi orkiestry. Z naszych innych źródeł dowiedzieliśmy się, że mają one związek z filmem o złych warunkach pracy w filharmonii, opublikowanym w mediach społecznościowych tuż przed wyborami na prezydenta miasta, atakującym prezydent Danilecką-Wojewódzką i dyrektor Ratkowską. Zwolniony pracownik miał być jednym z jego twórców. Chodzi nie tylko o utratę zaufania i szkodzenie wizerunkowi filharmonii, ale i np. wejście z kamerą w miejsca, do których nieuprawnionym osobom wchodzić nie wolno, a także uszkodzenie mienia i tym samym utrata bezpieczeństwa pracy w jednym z pomieszczeń.

Konflikt trwa i końca nie widać

- Jeszcze w lutym napisałam do centrali związku zawodowego, proponując rozwiązanie sporu z pomocą mediatora - mówi Alicja Ratkowska. - Niestety, żadna odpowiedź na to pismo nie nadeszła. Pod koniec kwietnia napisałam więc do nich ponownie, z pytaniem, kogo widzieliby w roli mediatora. Tym razem dostałam odpowiedź, że mediacji nie biorą pod uwagę.

Wczoraj po południu zadzwoniliśmy do Sławomira Iwaniaka, szefa Związku Zawodowych Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych w słupskiej filharmonii, z prośbą o komentarz do policyjnej akcji. Usłyszeliśmy, że związki właśnie przygotowują oświadczenie w tej sprawie i ono, a także filmiki z akcji, zostanie przesłane mediom. Do dzisiaj do godziny 11 żaden mail od związków do nas nie nadszedł. Po otrzymaniu stanowiska związków zawodowych, opublikujemy je niezwłocznie.