W Ustce mężczyzna wpadł do kanału portowego, bo zagapił się w telefon komórkowy

Niewiele brakowało, by w usteckim porcie doszło do tragedii. Mężczyzna, który spacerował po wschodnim falochronie, zagapił się w smartfon. Odczytując wiadomość SMS, nie zauważył, że kończy się nabrzeże i wpadł do kanału portowego.

Sytuacja ta miała miejsce w piątek 10 maja po godzinie 22. Mężczyzna spacerował z telefonem w ręku po wschodnim falochronie w okolicy Syrenki. Po upadku desperat trzymał się konstrukcji falochronu. W tym miejscu nabrzeże ma dolny parapet. Jednak zbyt wysoki, aby samemu wydostać się z wody. Mężczyzna spędził w wodzie około 20 minut. Jego wołanie o pomoc usłyszeli inni spacerowicze. Wyłowili go na dolne nabrzeże i zadzwonili na numer alarmowy.

- W piątek wieczorem policjanci z Ustki otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który w rejonie pierwszego mola w Ustce miał wpaść do kanału portowego – mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna najprawdopodobniej zagapił się i spadł na betonowy murek, a następnie wpadł do wody, skąd został wyciągnięty przez dwóch mieszkańców Ustki. 50-latek został z urazem ręki przewieziony na SOR.