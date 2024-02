"Niedługo wylądujemy na ulicy". Rodzina dostała wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Rodzina Lejków jeszcze tylko przez kilka dni może mieszkać w bloku przy ulicy Zwycięstwa.

- Właściciel mieszkania wypowiedział nam umowę najmu, bo chce sprzedać mieszkanie - mówi Marcelina Lejk. - Znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. Nie stać nas na wynajem kolejnego mieszkania, bo nas na to nie stać. Poza tym w Bytowie nie ma w tej chwili lokali do wynajęcia. Kilka lat temu mój maż bardzo zachorował. Co chwilę trafia do szpitala. Choroba pogłębia się i niestety, nie może pracować.