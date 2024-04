Więcej mieszkań i pomoc dla wspólnot. Kolejne propozycje wyborcze Pawła Szewczyka

- Wiele osób kontaktowało się ze mną za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak i bezpośrednio, prosząc o rozwinięcie konkretów związanych z mieszkalnictwem. Jak wiemy mieszkanie to podstawa. Dach nad głową to jest sprawa priorytetowa. Ja w swojej propozycji mam pięć konkretnych rozwiązań dla Słupska i mieszkańców, które są bardzo dobre – mówił podczas przedwyborczej konferencji prasowej Paweł Szewczyk. - Po pierwsze – mieszkanie na start. Czas odejść od koncepcji realizowanej przez lata budownictwa mieszkań komunalnych dostępnych tylko dla niewielkiej grupy mieszkańców. Program mieszkanie na start to mieszkanie dla wszystkich. Najpierw partycypacja, wkład własny, później wraz z czynszem spłata kapitału aż w końcu możliwość po okresie zawartym w umowie najmu wykupu lokalu na własność.

- Kolejna sprawa to kwestia pomocy wspólnotom mieszkaniowym przy przeprowadzaniu remontów. Aktualnie jest realizowany projekt, 100 tysięcy dofinansowania do remontów, jednakże dotyczy to tylko obszaru rewitalizacji. Słupsk to nie tylko centrum, Słupsk to również tereny oddalone od śródmieścia. Dlatego chcę rozszerzyć te wsparcie również na inne wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli nieruchomości – mówił Paweł Szewczyk. - W końcu trzeba się zabrać za rewitalizację podwórek miasta. Dla zachęty dla wspólnot mieszkaniowych proponuję program 100 tys. złotych na rewitalizację podwórek.

Z kolei poseł Zbigniew Konwiński zapowiedział, że jest gotów zabiegać o to, by Rada Ministrów wydłużyła termin wykorzystania przez miasto rządowego dofinansowania, co miałoby pozwolić na budowę północnej części ringu według pierwotnych planów.