Śmierć młodej Ukrainki z Ustki. Sprawa umorzona

Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Kateryny najpierw prowadziła Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która przekazała je do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Wówczas istniało podejrzenie popełnienia ewentualnego błędu medycznego.

Na początku śledztwa Prokuratura Okręgowa ustaliła, że kilka dni przed śmiercią dziewczynka zaczęła gorączkować. Miała temperaturę 38-39 stopni. W przychodni w Ustce lekarz przepisał jej leki przeciwgorączkowe. Zlecił też wykonanie testów na obecność wirusów grypy, COVID i RSV. Wszystkie wyniki były negatywne. W poniedziałek 6 marca podczas wizyty kontrolnej dziewczynka dostała skierowanie na badania krwi i moczu. Również te wyniki nie odstępowały od normy. Jednak była podwyższona wartość CRP, co świadczyło o stanie zapalnym. To okazało się dopiero we wtorek, gdy były gotowe wyniki badań, a tego dnia około godziny 14.30 Kateryna zaczęła wymiotować, straciła przytomność i zmarła.

Po przesłuchaniu świadków, analizie dokumentacji lekarskiej oraz opinii dotyczącej badania wycinków histopatologicznych zapadła decyzja o umorzeniu sprawy.

Kateryna urodziła się z bliźniaczej niedonoszonej ciąży. Była dzieckiem niepełnosprawnym. Z traumą wojenną, bo uciekała z rodziną z jednego z najbardziej atakowanych miejsc w Ukrainie.