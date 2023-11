Nikuś potrzebuje pomocy. Azyl Kostka Golby zbiera pieniądze na operację łapki (WIDEO)

A jak wyglądał początek azylu? - Zaczęło się wiele lat temu - mówi pan Kostek. - Wtedy policja przywiozła mi starą sukę owczarka niemieckiego. Jakaś kobieta, idąc na działki, znalazła ją przywiązaną do drzewa. Wziąłem suczkę do domu, mimo że miałem swoje psy. Okazało się, że jest bardzo chora. Miała nowotwór, zrobiliśmy dla niej wszystko, co było w naszej mocy. Żyła jeszcze pół roku, przez ten czas była głaskana i rozpieszczana. To było chyba najlepsze pół roku w jej życiu. Teraz już wiem, i to jest bardzo przykre i smutne, ale ludzie często pozbywają się zwierząt, gdy te zachorują, nie rozumiem takiego zachowania i się z nim nie godzę.

- Nikuś to jeden z wielu cierpiących w milczeniu psów na polskich wsiach - relacjonuje Kostek Golba. - Przykuty do czegoś, co miało być budą, był niemym świadectwem naszego okrucieństwa i nieludzkości. Bez jedzenia, stał łańcuchu i czekał. Na co? Na śmierć? Na odrobinę zainteresowania? Po odbiorze interwencyjnym, pojechaliśmy do weterynarza. Okazało się, że łapka jest złamana w wielu miejscach, są stare zrośnięcia, zwyrodnienia. Teraz Nikuś jest już po wizycie w klinice weterynaryjnej w Grudziądzu, gdzie był ponownie diagnozowany. Zrobiono USG w celu zlokalizowania jądra, gdyż Nikuś jest wnętrem (to wada rozwojowa, która może występować u wielu gatunków zwierząt. Mamy z nią do czynienia, gdy jedno lub oba jądra w okresie rozwoju nie zstąpiły do worka mosznowego. Jej skutkiem jest zatem „zatrzymanie” oraz niewłaściwe umieszczenie jednego lub obu jąder). Drugim badaniem było badanie tomografem, które wykazało spore zmiany w budowie stawu barkowego. Potrzebna będzie operacja, na którą potrzeba około 12-13 tysięcy złotych. Bardzo chcielibyśmy pomóc Nikusiowi, ale teraz ważniejsza jest operacja wnętrostwa. Jądro lewe obecnie znajduje się w kanale pachwinowym lewym, jest blisko skóry. Dlatego mamy nadzieję, że ta operacja nie będzie skomplikowana i Nikuś szybko wróci do pełni sił. Jeśli chodzi o łapkę otworzyliśmy zbiórkę na operację. Nikuś ma sztywność łapy, która jest spowodowana starym urazem. Czeka go artrodeza (usztywnienie stawu) to metoda chirurgicznego leczenia, polega na usunięciu resztek chrząstki stawowej i zespoleniu kości. Operacja jest bardzo poważna. Prosimy Was o wsparcie! Bez Waszej pomocy nie stać nas na opłacenie kosztów leczenia łapki Nikusia.

