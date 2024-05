Zbiorniki retencyjne w Słupsku już gotowe. Pełnią ważną rolę [ZDJĘCIA]

Nowy zbiornik ma skutecznie zapobiec zalewaniu niżej położonych posesji przy ul. Piłsudskiego. Takiego rozwiązania mieszkańcy domagali się od lat. Do lokalnych podtopień w tym rejonie miasta dochodziło niejednokrotnie, szczególnie w czasie ulewnych, letnich deszczy. Wystarczyło jedno oberwanie chmury, by część ulicy znalazła się pod wodą. Barykady z worków z piaskiem, które mieszkańcy co roku ustawiali wzdłuż swoich posesji, tylko w małym stopniu powstrzymywały żywioł.

Zadaniem podziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego, który powstał w miejscu skarpy przy słupskim skateparku będzie przejęcie wezbranej intensywnymi opadami fali, przetrzymanie jej i rozsączenie jej do gruntu piaszczystego, co spowolni odpływ wody do kolektora deszczowego przy ul. Piłsudskiego.

Prace związane z budową zbiornika już się zakończyły. Teren, pod którym się znalazł zagospodarowano. Z zamontowanych ławeczek już teraz chętnie korzystają mieszkańcy.