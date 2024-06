Nowatorska metoda oznaczania guzów piersi przed operacjami. Szpital w Słupsku stosuje ją jako pierwszy w Polsce

- Nowotwory są w różnym stopniu zaawansowania, ale też w różnej lokalizacji. Jeśli mamy nowotwór o małym stopniu zaawansowania, a i tak szykujemy się do leczenia operacyjnego, potrzebujemy metod, które nam umożliwią szybkie znalezienie guza – wyjaśnia prof. dr hab. Jacek Zieliński, ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. - Poza tym, są duże guzy nowotworowe, które musimy poddać chemio- i radioterapii przed zabiegiem i też w tym momencie stosujemy bioznaczniki. Ta metoda służy temu, aby ułatwić nam pracę na przykład w chirurgii piersi. Jeżeli mamy guzek, podajemy bioznacznik, aby szybciej znaleźć guz w trakcie zabiegu operacyjnego, szybko go wyciąć, tym samym szybciej chorego wypisać do domu – tłumaczy profesor. - Mamy już panel znaczników, które są stosowane w algorytmach leczenia raka piersi i czerniaka. Ale to urządzenie jest cennym uzupełnieniem całej gamy znaczników stosowanych w chirurgii onkologicznej.

Pierwsze operacje z wykorzystaniem bioznaczników przeprowadził dr Daniel Maliszewski, chirurg specjalizujący się w leczeniu nowotworów piersi.

- Użycie bioznacznika i jego innowacyjność polega na tym, że jest to najbardziej precyzyjny dostępny na rynku znacznik, umożliwiający lokalizację guza co do milimetra. Wygląda to tak, że pod kontrolą USG wprowadziliśmy znacznik, po czym bardzo precyzyjnie wycięliśmy zmianę. Umożliwia to zminimalizowanie urazu dla pacjenta. Dodatkowo przy kolejnym zabiegu będziemy też lokalizować wcześniejsze węzły chłonne, gdzie były przerzuty, dzięki temu możemy pokusić się o zaoszczędzenie wszystkich innych węzłów chłonnych, co minimalizuje ryzyko obrzęku chłonnego – mówi dr Maliszewski. - Urządzenie jest proste, intuicyjne i czułe, co daje możliwość wyjścia do przodu dla naszych pacjentek. To nieodłączny element nowoczesnej chirurgii piersi. Zawsze staramy się zaoszczędzić jak najwięcej i wyciąć tylko tyle, ile jest niezbędne, co daje większy komfort pacjentkom.