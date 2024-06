Krew na wagę życia. Latem szpitale potrzebują jej więcej

- Od dobrych kilku tygodni odnotowujemy znaczny spadek stanów krwi zwłaszcza w grupach minusowych, a także ogromne braki w płytkach krwi. Tymczasem każdego dnia na oddziałach szpitalnych toczy się walka o życie i zdrowie pacjentów. Gdyby nie pomoc Honorowych Dawców Krwi, lekarze nie mogliby w pełni realizować czynności medycznych. Krew i jej składniki ratują życie podczas operacji - planowanych oraz w nagłych przypadkach: po wypadkach drogowych, po oparzeniach, u osób chorych np. na choroby nowotworowe, czy osobom z zaburzeniami krzepnięcia – mówi Żynis i dodaje: - Powoli wchodzimy również w w okres wakacyjny i czas urlopów - wtedy kiedy do centrów krwiodawstwa zgłasza się dużo mniej osób a szpitale nieustannie zamawiają duże ilości krwi - nie tylko do zabiegów planowych, ale jak i również dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

- Rozwój medycyny i dostęp do nowoczesnych procedur czy sposobów leczenia, sprawia, że zapotrzebowanie na krew wciąż rośnie. Szczególnie dotyczy to transplantologii, onkologii i hematologii, a także chirurgii sercowo-naczyniowej. Ma ona także ogromne znaczenie w leczeniu m. in. chorych na hemofilię, po przeszczepach, z niedoborami odporności – mówi Beata Orzeszek starszy specjalista ds. promocji w RCKiK w Gdańsku.

- W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie z uwagi na obszerny region, jaki zabezpieczamy zdrowotnie oraz jego atrakcyjność turystyczną, problem z dostępnością krwi, może dotyczyć również nas, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy liczebność powiatu wzrasta ponad dwukrotnie. Problemy z dostępnością krwi mogą wynikać z różnych czynników. W okresie wakacyjnym niedobór krwi z reguły wynika z mniejszej liczby dawców, szczególnie gdy wiele osób podróżuje lub jest niedostępnych ze względu na urlopy. Dodatkowo różne czynniki, takie jak wypadki, operacje i choroby, mogą zwiększyć zapotrzebowanie na krew, co może prowadzić do większej presji na zasoby krwi w szpitalach - mówi Arkadiusz Błaszczyk, zastępca dyrektora ds. medycznych Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

- Większe zapotrzebowanie na krew latem może wynikać z różnych czynników. Wiele planowanych operacji odbywa się latem, ponieważ pacjenci chcą wykorzystać okres wakacyjny na rekonwalescencję. W związku z tym potrzeba krwi chociażby do transfuzji podczas zabiegów chirurgicznych wzrasta. Jeżeli chodzi o to, do czego dokładnie używana jest krew oraz produkty krwiopochodne, temat jest bardzo złożony. Produkty te wykorzystywane są do uzupełnienia krwi krążącej, na przykład przy wypadkach, ale krew toczy się również chorym przewlekle – w przypadku problemów z krzepliwością krwi podaje się osocze, a przy małopłytkowości masy płytkowe – mówi Arkadiusz Błaszczyk.

- Bieżące dostawy zapewnia nam słupskie centrum krwiodawstwa i z tego się wywiązuje. Zdarzały się sytuacje, że odwoływane są planowe zabiegi z powodu braku odpowiedniej ilości krwi, ale są to póki co sporadyczne przypadki. Wszystkie pilne operacje są wykonywane planowo. Oprócz samej krwi jest też ogromna potrzeba płytek krwi. Na pewno jednak w okresie wakacyjnym zapotrzebowanie na krew wzrasta ze względu na bliską odległość miejscowości nadmorskich, gdzie liczba turystów latem jest ogromna – mówi Monika Zacharzewska-Tomasik z biura prasowego słupskiego szpitala.

Doktor Mokrzycka podkreśla, że chętni do oddania krwi nie muszą tego robić systematycznie, a właśnie to przeświadczenie o potrzebie regularnego oddawania krwi, gdy ktoś raz to uczynił, może niektórych zniechęcić albo budzić wątpliwości.

- Krew jest potrzebna w szpitalu podczas zabiegów operacyjnych, ale też w przypadku pacjentów onkologicznych i hematologicznych, a także ofiar wypadków. W obecnych czasach, gdy ludzie dłużej żyją, a jednocześnie, gdy korzystamy z rozwoju medycyny, przeprowadzamy trudne zabiegi, realizujemy przeszczepy narządów, to zapotrzebowanie na krew jest jeszcze większe. Najbardziej potrzebna krew to 0RH-, która jest najbardziej uniwersalna. Jest wykorzystywana w razie pilnych transfuzji i jest bardzo potrzebna, gdy np. do szpitala po wypadku trafiają poszkodowani i trzeba wówczas szybko działać – wtedy w pierwszej kolejności korzysta się z krwi tej grupy, czyli 0RH- .

- To, że ktoś chce oddać krew, nie oznacza, że musi to później robić systematycznie – wyjaśnia lek. Ewa Mokrzycka. - Każda donacja krwi jest na wagę złota. Nie trzeba obawiać się, że jak już raz oddało się krew, to trzeba będzie robić to stale. Nawet jeżeli ktoś zdecyduje się na niesystematyczne oddawanie krwi, to także jest cenny dar. Krew to życie, a każdy, kto oddaje krew, ratuje ludzkie życie.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie w 2023 roku potrzebował w sumie 1 427 233 ml krwi i jej składników (czyli prawie 1,5 tysiąca litrów), w większości to były krwinki czerwone, ale to także m. in. osocze.