Nowe mieszkania dla słupszczan gotowe. Zakończyła się inwestycja przy ulicy Płowieckiej

Budynki przy ul. Płowieckiej 1 i 2 składają się łącznie z 57 lokali – 17 mieszkań jednopokojowych, 26 mieszkań dwupokojowych (w tym trzech dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) i 14 mieszkań trzypokojowych (w tym trzech dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych). Dla najemców przygotowane zostały „pod klucz” – wystarczy wyposażyć je we własne meble, by były gotowe do zamieszkania. Obiekty są już po odbiorach technicznych – już na początku lutego mają w nich zamieszkać rodziny, które wyłonione zostały w naborze.

- Nabór dla najemców, wszystkich tych, którzy posiadają mieszkania komunalne, ogłosiliśmy w kwietniu zeszłego roku. Bardzo dużo, bo ponad 100 wniosków wpłynęło od osób, które ubiegały się o ich otrzymanie. Część z tych osób odpadła, ze względu na niespełnianie kryteriów formalnych. Były to m.in. odpowiednie zarobki, posiadanie aktualnej umowy na lokal komunalny, który jest w dobrym stanie. Musiały to być lokale niezadłużone. Spośród chętnych wyłoniliśmy 57 rodzin i w wakacje odbyło się losowanie mieszkań. To były ogromne emocje – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska.