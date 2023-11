O prądzie z morza w usteckiej SP 1. Branża MFW namawia uczniów do zdobywania zawodu w nowej dziedzinie gospodarki

Z kolei starsze klasy IV-VI wzięły udział w warsztatach, podczas których uczniowie dowiedzieli się, czym jest potencjał energetyczny wiatru, do czego potrzebna jest energia elektryczna, jak powstaje prąd z wiatru. Dowiedzieli się również, jak wygląda schemat morskiej farmy wiatrowej i porównywali wysokość morskiej turbiny wiatrowej z innymi budynkami, na przykład Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

- W tym dniu dla dzieci i młodzieży przygotowano wiele atrakcji. W klasach I - III uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat energetyki wiatrowej, ze zwróceniem uwagi na korzyści wypływające z niewyczerpanego źródła energii, jakim jest wiatr. Dzieci rozwiązywały zagadki związane z tą tematyką, otrzymywały nagrody - kolorowe kredki - za udzielenie poprawnej odpowiedzi – informuje Elżbieta Moralewicz, polonistka w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce. - Uczniowie konstruowali wiatraczki z materiałów przygotowanych przez organizatorów. Sprawiło im to wiele radości. Na zakończenie zapoznano uczestników z optymalnym wykorzystaniem turbin wiatrowych. Uczniowie, odpowiednio się ustawiając, zaprezentowali najbardziej wydajną farmę wiatrową.

Elżbieta Moralewicz dodaje, że najstarsi uczniowie z klas VII-VIII w trakcie swoich warsztatów poznali korzyści wynikające z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Mogli usłyszeć o wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, zaangażowaniu polskich dostawców i wykonawców w rozwój gospodarczy regionu, stworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, czy dodatkowych wpływach do budżetów lokalnych. W ramach doradztwa zawodowego młodzieży przedstawiono perspektywę zatrudnienia specjalistów tej innowacyjnej branży, jaką jest energetyka wiatrowa na Bałtyku.

- W drugiej części zajęć dzieci miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat Morza Bałtyckiego i jego walorów jako miejsca optymalnego do budowy morskiej farmy wiatrowej. Za pomocą aplikacji Kahoot! udzielały odpowiedzi na pytania, za co zostały nagrodzone upominkami – relacjonuje Elżbieta Moralewicz. - Ostatnia część warsztatów poświęcona została stworzeniu makiety turbiny wiatrowej. Uczniowie budowali ją w małych grupach przy wykorzystaniu przygotowanych wcześniej surowców wtórnych. Efekty ich pracy zaskakiwały niezwykłą kreatywnością.

- Na koniec spotkania siódmo- i ósmoklasistów zachęcono do stworzenia własnych filmów ukazujących korzyści dla regionu płynące z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Warsztaty „Bałtyk – morze zielonej energii” wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród dzieci zarówno tych młodszych, jak i starszych. Okazało się, że uczniowie SP1 w Ustce mają dużą wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Miejmy nadzieję, że liczna grupa dzieci przystąpi do konkursu artystycznego organizowanego przez MFW Bałtyk I S.A., MFW Bałtyk II Sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III Sp. z o.o. „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie” i to właśnie wśród nich znajdzie się zwycięzca – podsumowuje polonistka.

Uczniowie zostali zaproszeni do wykonania prac artystycznych w trzech różnych formach, dostosowanych do grupy wiekowej: prac plastycznych, makiet morskich farm wiatrowych z surowców wtórnych oraz filmów wideo prezentujących korzyści morskiej energetyki wiatrowej dla regionu.

Projekt dla uczniów

W projekcie edukacyjnym bierze udział prawie półtora tysiąca uczniów.

- Do udziału w projekcie zostali zaproszeni uczniowie sześciu publicznych szkół podstawowych w gminach Ustka i Słupsk, przez które przebiegać będzie lądowa część infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych Bałtyk, a także placówka w Łebie, gdzie powstanie baza serwisowa do ich obsługi. Podczas zajęć dzieci i młodzież dowiedzą się, czym jest zielona energia, w jaki sposób odnawialne źródła mogą zapobiec niekorzystnym zmianom klimatycznym i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polaków – mówi Aneta Wieczerzak-Krusińska, rzeczniczka Equinor Polska sp. z o.o. - W formie zabawy zapoznajemy uczniów z realizowanymi przez nas inwestycjami w trzy morskie farmy wiatrowe Bałtyk o łącznej mocy około 3 GW, które zasilą odnawialną energią prawie 4 miliony gospodarstw domowych.