Obchody Dnia Kolejarza w Słupsku. Wiązanki pod pomnikiem i wycieczka po Izbie Historii Kolei [ZDJĘCIA]

Co roku, 25 listopada świętują kolejarze z całej Polski. Nie zawsze jednak Dzień Kolejarza celebrowano w tym terminie – przed wojną, jak i długo po niej, święto obchodzono we wrześniu. Dopiero w 1981 roku przeniesiono je na 25 listopada, czyli na dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy.

Tradycyjnie już, tego dnia kolejarze i miłośnicy kolei złożyli wiązankę pod pomnikiem upamiętniającym słupskich kolejarzy przy dworcu PKP. W uroczystości uczestniczyły także władze samorządowe.

Tradycją w tym dniu ma się również stać zwiedzanie Izby Historii Kolei, którą w zeszłym roku otwarto w nowej lokalizacji, przy ul. Filmowej.

To miejsce pełne kolejarskich pamiątek i rekwizytów nie powstałoby, gdyby nie zaangażowanie byłych słupskich kolejarzy. Izbę Historii Kolei utworzono w 2013 roku, początkowo funkcjonowała w niewielkich pomieszczeniach należących do PKP na strychu kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego 28. Rekwizytów z roku na rok przybywało, a dostarczali je najczęściej emerytowani kolejarze i pasjonaci kolei. Przez prawie 10 lat drzwi Izby Historii Kolei przy ul. Wojska Polskiego przy dworcu PKP, były szeroko otwarte. Można tam było oglądać: artefakty, dokumentację źródłową, księgi pamiątkowe oraz umundurowania kolejarskie. Organizowano tam lekcje dla dzieci i młodzieży, spotkania dla rodzin i regionalistów. Prowadzili je kustosze kolejnictwa, m.in.: Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk. Jednak zmiany w PKP zmusiły słupskich pasjonatów do znalezienia nowej siedziby. Pomocną dłoń do pasjonatów wyciągnęły władze miasta, szukając w zasobach nowego lokalu oraz NOT. Formalnie to NOT otrzymał od miasta nowe pomieszczenie, z którego korzystają teraz pasjonaci kolei. Od 2022 roku Izba Historii Kolei mieści się w 110-metrowym lokalu przy ulicy Filmowej 2.