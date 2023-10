Od stycznia w Ustce zacznie obowiązywać wyższa opłata uzdrowiskowa

Na wniosek burmistrza Jacka Maniszewskiego podjęta została uchwała o przystąpieniu Ustki do Stowarzyszenia „Strefa Przybrzeżna” . Jest to kontynuacja współpracy naszego miasta z gminami: Główczyce, Miasto Łeba, Smołdzino, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Wicko tworzącymi obszar funkcjonalny „Strefa Przybrzeżna”, zidentyfikowany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Efektem wspólnej pracy jest m.in. zawarcie z Samorządem Województwa Pomorskiego Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego. W jego ramach gminy Partnerstwa otrzymały preferencje w pozyskaniu łącznie 37,2 mln zł dla 21 przedsięwzięć rozwojowych w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027". Do tej pory partnerstwo korzystało z pomocy Centrum Wsparcia Doradczego, które zakończy się w grudniu 2023 r. Wypracowane mechanizmy współpracy oraz przyjęta przez Partnerów Strategia terytorialna tworzą możliwości pozyskania dalszych środków na wspólne działania rozwojowe obszaru.

Do końca tego roku opłata uzdrowiskowa w Ustce wynosi 5 zł za każdy dzień pobytu. Od 1 stycznia 2024 r. będzie to 6 zł. Zgodnie z przepisami opłata uzdrowiskowa jest obowiązkowa dla każdej osoby przebywającej ponad dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości uzdrowiskowej.

Rada zdecydowała też o kontynuacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Jego celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, a także osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym, spełniającym kryterium dochodowe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w roku 2024 r. planuje objąć wsparciem ok. 220 osób. Program finansowany jest w 60 proc. ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, ale planowane jest zwiększenie dotacji celowej do 80 proc.

Rada powołała także nowy skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w której zasiadać będą: Elżbieta Nadolna, Zbigniew Margol oraz Daniel Król.

Dokonano tez wyboru ławników: do Sądu Okręgowego w Słupsku Jolantę Brylowską; do Sądu Okręgowego w Słupsku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Mariusza Domańskiego; do Sądu Rejonowego w Słupsku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Katarzynę Annę Musielewicz.