Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Słupsku. Słupia zalała ulice Partyzantów i Szarych Szeregów (zdjęcia)

- Wczoraj strażacy ułożyli 150 worków z piaskiem przy wejściach do budynków - mówi kpt. Iwona Lenart z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. - Zalewa nie tylko Słupia, ale wzrasta poziom wód gruntowych. Podwyższa się poziom wody w studzienkach burzowych. Spuszczana jest też woda ze zbiorników w Krzyni. Monitorujemy na bieżąco sytuację i jesteśmy przygotowani na podjęcie działań. Aktualnie strażacy pracują na Placu Powstańców Warszawskich. Sprawdzamy poziom wody w piwnicach. Na razie nie ma takich podtopień, które zagrażałyby mieszkańcom.

Wczoraj strażacy interweniowali także w Wodnicy, gdzie zalana została posesja. W Charnowie Słupia w piątek przekroczyła stan alarmowy o 7 cm. Jednak nie tylko Słupia daje się we znaki. Wzrasta poziom wód gruntowych. W czwartek strażacy interweniowali wielokrotnie w różnych miejscowościach. Wodę z posesji trzeba było wypompować między innymi w Zagórzycy, Łosinie, Damnicy i Smołdzinie. W Ustce w kanale portowym do stanu alarmowego (600 cm) brakuje 48 centymetrów i trend jest malejący. Dwa dni temu Słupia podniosła się tu do poziomu 577 cm.