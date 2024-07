Oskarżony o spowodowanie po pijanemu tragedii na drodze wyraża skruchę

Do tragicznych wydarzeń doszło 7 stycznia 2023 roku. Wieczorem 18-Julia miała wracać z Krzywania do Słupska autobusem. Jej chłopak, 19-letni Damian, odprowadzał ją na przystanek. W tym czasie na drodze pojawił się Sebastian K., kuzyn Damiana. Po pijanemu i bez prawa jazdy jechał cudzym peugeotem.

Sebastian K., 25-letni oskarżony, nie musi stawiać się w sądzie. W poniedziałek pojawił się pierwszy raz na swoim procesie. Powiedział, że mu przykro, wyraził skruchę, płakał, złożył też wyjaśnienia nieco odmienne od tych, które składał w czasie śledztwa. Wówczas twierdził, że podczas jazdy jego kuzyn Damian chwycił za kierownicę. Teraz już nikogo w ten sposób nie obciąża, bo sam doprowadził do tragedii.

Para młodych ludzi wsiadła do auta. Około 20.20 peugeota zauważył policyjny patrol z Dębnicy Kaszubskiej. Sebastian K. nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Policjanci rozpoczęli pościg. Sebastian K. nie reagował na policyjne sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu. Pędził w stronę Słupska. W Głobinie stracił panowanie nad pojazdem. Auto na prostym odcinku drogi prawą stroną uderzyło w drzewo na prawym poboczu. Damian zginął na miejscu od rozległych obrażeń ciała. Julia z ciężkimi urazami mózgu została przewieziona do szpitala. Zmarła 18 stycznia. Sebastianowi K. nic się nie stało. Badanie alkomatem wykazało 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. Późniejszy wynik badania krwi wskazał 1,81 promila.

Oskarżony odpowiada za to, że 7 stycznia 2023 roku na drodze w Głobinie umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W stanie nietrzeźwości kierował peugeotem. Nie dostosował techniki jazdy do warunków panujących na drodze, przekroczył prędkość i spowodował wypadek śmiertelny w skutkach.