Ostatnie pożegnanie radnej Urszuli Pietrasiewicz, wieloletniej skarbnik miasta w Ustce

- W obliczu takiej chwili człowiek zawsze stoi w niedowierzaniu. Bo jeszcze przed momentem przecież rozmawialiśmy, mieliśmy jakieś plany. Jeszcze niedawno piliśmy razem kawę. A dziś żegnamy Urszulę Pietrasiewicz i wiem, że już nie będzie okazji do rozmowy. Została nam pamięć. Ula na zawsze zapisała się na kartach historii Ustki – przemawiał nad grobem Urszuli Pietrasiewicz burmistrz Ustki Jacek Maniszewski, przedstawiając jej dorobek zawodowy.

Urszula Pietrasiewicz w 1973 roku rozpoczęła pracę zawodową związaną z samorządem. Wtedy krótko pracowała w Domu Kultury w Ustce, ale szybko przeniosła się do Urzędu Miasta. Zajmowała stanowiska od księgowej poprzez referenta, starszego referenta, inspektora do głównej księgowej. 22 maja 1991 roku uchwałą Rady Miejskiej powołana została na skarbnika miejskiego w Ustce.

- Znana była ze swej stanowczości i trzymania finansów miasta żelazną ręką. Gwarantowało to bezpieczną realizację wielu ważnych dla Ustki inwestycji, choćby takich jak zmiana oblicza starej części miasta czy budowa nadmorskiej promenady. Na zasłużoną emeryturę odeszła w maju 2018 roku. Z powodzeniem wystartowała w wyborach samorządowych i została radną. Jej doświadczenie było nieocenionym wsparciem, szczególnie w sprawach związanych z budżetem miasta. Podjęła się też pracy w trudnej komisji skarg wniosków i petycji. Z pewnością będzie nam brakować jej wiedzy i cennych rad. „Pamięć to okno, przez które możemy Cię zobaczyć, kiedy tylko chcemy". Zachowajmy wspomnienia o Urszuli Pietrasiewicz. I wdzięczność za wszystko, co zrobiła dla Ustki, dla nas – mówił Jacek Maniszewski, składając kondolencje rodzinie.