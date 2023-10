Pani Wanda strzyże na medal. Ustczanka uhonorowana Medalem Senatu RP za długie lata pracy

Ile to tysięcy klientek i klientów uczesanych, obstrzyżonych i pofarbowanych? - Ooo! Tego to nie potrafię zliczyć – śmieje się pani Wanda, ale i łza pojawia się w jej oku. Bo te klientki najwierniejsze, które najdłużej przychodziły do zakładu, już poumierały. Uczniów miała około siedemdziesięciu, ale tych, którzy otrzymali świadectwa czeladnicze było 35. No i dwóch mistrzów – córka, która też skończyła fryzjerstwo i Marek Turek, który robi karierę we Wrocławiu.

Medal Senatu RP wręczył Wandzie Cerkowskiej senator Kazimierz Kleina.

- Tak długo pani prowadzi zakład fryzjerski jak chyba nikt na Pomorzu, a może i w Polsce, a w Ustce to na pewno – powiedział Kazimierz Kleina. - Co więcej, ciągle w tym samym miejscu. I to jest wyjątkowe. Tyle lat w zawodzie, że to wydaje się aż niemożliwe. W związku z tym, że ma pani tak piękne i wspaniałe jubileusze, zwróciłem się z prośbą do Prezydium Senatu, aby uhonorowano panią medalem. To jest medal honorowy, nadawany instytucjom, organizacjom oraz osobom zasłużonym w swoich środowiskach zawodowych i aktywnym społecznie, a pani te dwie cechy łączy. To, że mogę pani ten medal przekazać, jest dla mnie wielkim zaszczytem i bardzo dziękuję za te lata służby.