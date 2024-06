Park i wielofunkcyjne boisko. Słupszczanie zyskali nowy teren rekreacyjny. Zobacz, jak wygląda [ZDJĘCIA]

Niezagospodarowany wcześniej teren przy ul. Riedla stał się nowym miejscem rekreacji – parkiem połączonym z siłownią na świeżym powietrzu i boiskiem. Inwestycja powstała dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców.

- Tu wcześniej był zagajnik z małymi drzewkami i niestety trochę śmietnisko. Mieliśmy plany, żeby jakoś to miejsce zagospodarować. Dzięki temu, że spotkałam pracowników Centrum Inicjatyw Obywatelskich, którzy prowadzili projekt „Nasza Wspólna Przestrzeń” ten pomysł powstał. Później dzięki licznym konsultacjom, pomocy miasta, powstał projekt, który był później konsultowany z mieszkańcami. Mieszkańcy naprawdę mieli duży głos, jeżeli chodzi o to, co ma się tutaj znajdować i w jakiej konfiguracji. Jestem przeszczęśliwa, że udało się to zrealizować – mówi Agnieszka Pudelska-Leśniewska, mieszkanka osiedla Zachód, pomysłodawczyni projektu.