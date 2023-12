Pasażerowie marzną, bo poczekalnia dworca jest zamykana wieczorem

O wyjaśnienie poprosiliśmy PKS w Słupsku.

- Na wstępie pozwolę sobie wyjaśnić, że PKS Słupsk jest obecnie po prostu jednym z przewoźników, który - na prawach równych z pozostałymi firmami przewozowymi - Nord Express, PKS Bytów, Pol Trans, PKS Koszalin i innymi - korzysta z nowego Węzła Transportowego, wybudowanego przez miasto Słupsk i administrowanego w imieniu miasta przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. To właśnie ta instytucja decyduje o tym, w jakich dniach, o jakich porach i jak długo otwarta jest poczekalnia oraz, co za tym idzie, usytuowane w niej toalety. Dlatego też nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się, jakie dokładnie czynniki zaważyły na takiej, a nie innej szczegółowej organizacji pracy dworca – mówi Damian Zdancewicz, rzecznik prasowy PKS w Słupsku i dodaje: - Oczywiście bezpieczeństwo i wygoda naszych podróżnych jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego zawsze wsłuchujemy się w przekazywane nam przez pasażerów uwagi i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zapewnić im możliwie największy standard obsługi. Z tego też względu, wnioski i prośby od naszych podróżnych, jakie trafiają do nas w związku z funkcjonowaniem nowego Węzła Transportowego, przekazujemy na bieżąco Zarządowi Infrastruktury Miejskiej. Tak było m.in. z postulatami, by poczekalnia otwarta była także w weekendy - i od 1 grudnia (czyli niespełna tydzień temu) rzeczywiście ZIM podjął decyzję o otwarciu obiektu w soboty i w niedziele oraz o wydłużeniu godzin otwarcia w dni powszednie. Obecnie, po grudniowych zmianach, obiekt jest czynny w godzinach 6:00-20:30 w dni powszednie, 6:00-18:00 w soboty i 10:00-18:00 w niedziele. Oczywiście, jeżeli wciąż będą do nas wpływały od podróżnych sugestie dotyczące dalej idących usprawnień w działaniu Węzła, będziemy je w dalszym ciągu przekazywali administratorowi obiektu - z nadzieją, że uda mu się wypracować takie rozwiązania, które usatysfakcjonują Pasażerów PKS Słupsk – wyjaśnia Zdancewicz.