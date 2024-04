Rozpoczęła się rozbiórka dworca PKP. Trwają prace na stacji Słupsk [ZDJĘCIA]

Pod koniec marca słupski dworzec kolejowy zamknięto dla pasażerów. Cały teren ogrodzono, a obsługę podróżnych przeniesiono na dworzec tymczasowy zlokalizowany w pobliskim biurowcu, co umożliwiło rozpoczęcie prac rozbiórkowych dotychczasowego budynku i infrastruktury towarzyszącej.

- Wizualnie będzie on przypominać nową bramę do miasta. Dynamiki geometrycznej bryle nowego dworca nadadzą skośne podziały na elewacji. Będzie ona wykończona ceramicznymi płytami w kolorze ceglanym. Dla ciekawego efektu wizualnego użyte będą dwa rodzaje płyt: matowych i z połyskiem, odbijających światło. Równie ciekawie nowy dworzec będzie prezentował się nocą. Na jego elewacji rozmieszczono pionowe oprawy podkreślające jej podziały i jednocześnie kubistyczną formę bryły. Z pomocą światła podkreślona będzie najważniejsza przestrzeń budynku, czyli pasaż prowadzący w kierunku peronów. Nocna iluminacja bryły będzie współgrać z oświetleniem nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni w otoczeniu budynku – opisuje Bartłomiej Sarna z PKP S.A.

- Równie interesująco zaprojektowano wnętrze dworca. Przestrzeń obsługi podróżnych zlokalizowano w północnej części nowego budynku. Dostaniemy się do niej bezpośrednio z otwartego pasażu prowadzącego na perony. Hol dworca będzie posiadał dwie kondygnacje połączone ze sobą schodami i windą. Zajmie on znaczną część jego parteru oraz piętra. Będzie urządzony nowocześnie i zgodnie ze współczesnymi trendami – utrzymany w biało-szarej kolorystyce. „Ciepła” wnętrzu dodadzą okładziny wykonane z drewnianych listewek w kolorze jesionu, które znajdą się na ścianach w okolicach kas. Z drewna i zamontowanych pomiędzy nimi liniowych opraw zostaną wykonane sufity holu. Na pierwszej kondygnacji znajdą się również lokale komercyjne, natomiast na piętrze kasy biletowe, toalety, poczekalnia wraz niewielkim kącikiem zabaw dla dzieci. Przestrzenie obsługi podróżnych będą wyposażone w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, gabloty z rozkładami jazdy pociągów oraz wygodne ławki dla podróżnych, przy których w poczekalni znajdą się stacje do ładowania smartfonów. W południowej części dworca na parterze zaprojektowano przestrzeń pod prawie 100-metrowy lokal handlowy, a na piętrze gastronomiczny. Trzecią kondygnację dworca zajmie Straż Ochrony Kolei – podaje PKP.