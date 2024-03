Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy

Dworzec tymczasowy pierwotnie miał się znajdować w specjalnych kontenerach. PKP zmieniło jednak plany – ulokowano go w biurowcu sąsiadującym z dotychczasowym dworcem. Na parterze budynku znajdują się poczekalnia, kasy biletowy oraz toalety.

Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami – dotarcie do dworca tymczasowego możliwe jest jedynie od strony ulicy Konopnickiej, okrężną drogą. Tą samą drogą dojdziemy na perony, bo przejście do nich prowadzi właśnie przez dworzec tymczasowy. Cały obiekt jest w pełni dostępny dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Droga do niego została oznakowana za pomocą specjalnych tablic w żółto-czarnej kolorystyce.

Teren słupskiego dworca został całkowicie wygrodzony. Przeniesienie obsługi do dworca tymczasowego umożliwi rozpoczęcie prac rozbiórkowych dotychczasowego budynku i infrastruktury towarzyszącej, a po ich zakończeniu budowę nowego dworca.