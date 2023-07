Paweł Kędzierski zaprasza do swojego świata. Wystawa słupskiego artysty w ratuszu [WIDEO,ZDJĘCIA]

Paweł Kędzierski urodził się w 1950 roku na Kujawach, ale słupszczaninem jest już od 30 lat. Przez ponad dekadę kierował zakładem produkującym obuwie, ale to malarstwo jest jego pasją – jak sam mówi, maluje od dziecka.

- Zaczynałem od malarstwa bardzo realistycznego, gdzie starałem pokazywać się świat jeden do jednego. Dla mnie było to za mało, mnie brakowało koloru, bo dużo jest w otaczającym nas świecie szarości – tłumaczy artysta. - Nie maluję ludzi, bo zdecydowana większość ludzi, moim zdaniem, zakłóca to piękno, które stwarza sama przyroda.