Kod wachlarza i medycyna sprzed dwóch wieków. Słupskie imprezy z mało znaną historią w roli głównej

Tydzień Bibliotek

Czego się dowiemy? Aneta Duda opowie o nieznanych formach grzecznościowych obowiązujących nobiles w XIX i XX w. Dlaczego młode panny z wyższej sfery mogły na koncertach zasiadać jedynie w lożach? Co stawało się obrazą pierwszego stopnia, którą można było zmazać jedynie pojedynkiem? Dlaczego drukowano kilka rodzajów biletów wizytowych dla jednego mężczyzny? Jak należało podjąć gości w różnych porach dnia? Jakiego zapisu z Konstytucji marcowej z 1921 r. powszechnie nie respektowano? Aby poruszać się w sferach arystokratycznych i ziemiańskich, należało umieć odnaleźć się w gąszczu zasad savoir vivre'u..

Z kolei Elżbieta i Wiesława wprowadzą publiczność w meandry salonowego kodu wachlarza, pokazując za pomocą jego ruchu, jak można było powiedzieć to, czego nie można było powiedzieć:) XIX wiek wymagał kreatywności w omijaniu raf konwenansu salonowego i panie miały na to doskonałe sposoby. Jeden z nich będzie można nie tylko poznać, ale także się nauczyć, co umożliwią przygotowane dla części publiczności wachlarze.