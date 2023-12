Pedofil ze Słupska prawomocnie skazany. 9 lat więzienia, ale i dożywotni zakaz pracy z dziećmi

Po kilku miesiącach śledztwa Prokuratura Rejonowa w Słupsku oskarżyła Krzysztofa R. o przestępstwa dotyczące pedofilii z osobami małoletnimi poniżej 15 roku życia - doprowadzenia dzieci do innych czynności seksualnych, utrwalania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, przechowywania, posiadania i uzyskiwania do nich dostępu oraz prezentowania ich małoletniej dziewczynce. Kolejnym zarzutem było zgwałcenie dorosłej kobiety.

W maju 2023 roku Sąd Rejonowy w Słupsku - po rozprawie toczącej się z wiadomych względów za zamkniętymi drzwiami – wydał wyrok. Krzysztof R. został uznany winnym przestępstw pedofilskich. Sąd uznał, że jego ofiarami były dwie dziewczynki. W przypadku jednej z nich oskarżony fotografował sytuacje, w których wykorzystał dziecko. Sąd zgodził się także z prokuraturą w kwestii zarzutu zgwałcenia dorosłej kobiety.

Zdaniem sądu Krzysztof R. miał również w swoim komputerze treści pornograficzne z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia - noworodków i niemowląt – w tym jednej ze swoich ofiar pedofilii, a także treści pornograficzne związane z posługiwaniem się zwierzęciem.

Wyrok łączny to 9 lat więzienia. Sąd Rejonowy w Słupsku orzekł też 15-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych dzieci oraz zakaz jakichkolwiek kontaktów, liczonych po odbyciu kary. A także po 40 tysięcy złotych nawiązki dla pokrzywdzonych dzieci.

Odwołania od wyroku

Mimo że orzeczona kara była wysoka, strony odwołały się od wyroku.

- Oskarżony o popełnienie pięciu przestępstw seksualnych Krzysztof R. został skazany łącznie na karę 9 lat więzienia za cztery zarzuty oskarżenia. Domagaliśmy się wyższej kary, ale w sumie prokuratura co do wysokości oceniła ją za słuszną – mówi Lech Budnik, słupski prokurator rejonowy. - Jednak złożyliśmy apelację do Sądu Okręgowego w Słupsku o nałożenie obligatoryjnych środków karnych, których sąd pierwszej instancji nie orzekł. Są one związane z wychowaniem, edukacją, leczeniem lub opieką na małoletnimi dziećmi. Chodzi o dożywotni zakaz wykonywania wszelkich zawodów tego rodzaju. W przypadku dwóch z pięciu skazań chodziło nam również o zastosowanie zakazów zbliżania się na odległość stu metrów na czas nie tylko pięciu, lecz 15 lat.