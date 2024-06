Pierwszy odcinek ulicy Dmowskiego już przejezdny. Niedługo roboty na Andersa

Kierowcom został udostępniony do ruchu fragment ulicy Dmowskiego od ulicy Szczecińskiej do wjazdu do supermarketu TopMarket. Teraz roboty toczą się na odcinku do skrzyżowania z ulicą Andersa. Jak podaje Zarząd Infrastruktury Miejskiej, sfrezowana została stara nawierzchnia bitumiczna i w najbliższych dniach zostanie wyregulowana armatura zlokalizowana w jezdni i położone zostaną nowe warstwy bitumiczne jezdni.

To jednak nie koniec utrudnień dla kierowców w tej części miasta – po zakończeniu prac na Dmowskiego, rozpocznie się remont na ulicy Andersa, która również doczeka się wymiany nawierzchni.

Z utrudnieniami muszą się liczyć również pasażerowie komunikacji miejskiej. Od czwartego czerwca inaczej jeżdżą autobusy linii 1, 2, 4, 5, 10, 15, 17, 21, 25, 28, które omijają remontowaną ulicę. Chwilowo z obsługi pasażerskiej zostały również wyłączone przystanki Andersa, Dywizjonu 303 i Legionów Polskich.