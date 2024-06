Wakacje nad wodą. Impreza nad jeziorem Jeleń. Służby dały pokaz (ZDJĘCIA)

Gmina Bytów wraz służbami ratowniczymi zorganizowała spotkanie prewencyjno-profilaktyczne "Bezpieczne wakacje nad wodą", które odbyło się na kąpielisku nad jeziorem Jeleń.

Wakacje już lada dzień. To czas odpoczynku, relaksu i zabawy, ale także niebezpiecznych sytuacji. Celem akcji "Bezpieczne wakacje nad wodą" było zapoznanie zwłaszcza młodzieży szkolnej z zasadami bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi oraz zasadami zachowania w nagłych wypadkach, tak by po przerwie wakacyjnej wrócili bezpiecznie do szkoły.