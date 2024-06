Zamknięcie ulicy Dmowskiego w Słupsku. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

- Od 4 czerwca zamykamy odcinek ulicy Dmowskiego od ulicy Szczecińskiej do wjazdu do sklepu Top Market. W ciągu około 7 dni roboczych będzie wykonane frezowanie istniejącej jezdni, regulacja armatury sanitarnej i położenie nowego dywanika bitumicznego. Na tym odcinku będzie to koniec prac. W przyszłym tygodniu prace przeniosą się na odcinek od zjazdu do Top Marketu do skrzyżowania z ulicą Andersa – zapowiada Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.