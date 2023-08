Pijany posterunkowy z Myśliborza nieźle narozrabiał w Słupsku. Krzyczał, bił nastolatków, biegał nago. Polała się krew

Pijany 23-letni słuchacz Szkoły Policji w Słupsku we wtorek wieczorem awanturował się na ulicy, zaczepiał przechodniów, rozebrał się prawie do naga. Posterunkowy z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu jeszcze w środę po południu trzeźwiał na policyjnym „dołku” w Słupsku.

Do zdarzenia doszło w okolicy Szkoły Podstawowej nr 7 w pobliżu Szkoły Policji w Słupsku. Z relacji świadków wynika, że we wtorek około godziny 22 w pobliżu mężczyzna atakował i bił przechodniów. Wyglądał tak, jakby był pod wpływem narkotyków. Krzyczał, zaczepiał nastolatków, szarpał ich, 14-latka uderzył w twarz. Szarpał także hulajnogę chłopca. Gdy dwóm nastolatkom udało się uciec, agresywny policjant gonił innych chłopaków na rowerach, groził dzieciom na boisku, a później rozebrał się do naga. Ktoś inny relacjonował, że policjant przeskoczył przez płot i upadł na twarz. W końcu dopadli go jacyś ludzie, by go powstrzymać. I zaczęli go bić. Na ziemi widać było ślady krwi. Przyjechały radiowozy i karetka. Kolejny świadek widział nóż. Później okazało się, że był to scyzoryk, który wypadł policjantowi z patrolu w czasie interwencji. Sytuacja była więc dynamiczna. Zatrzymywany mężczyzna krzyczał, że jest podoficerem Szkoły Policji.

- Wczoraj późnym wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który na jednej z ulic Słupska miał być agresywny wobec innych osób – mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Na miejsce od razu pojechali funkcjonariusze, którzy ustalili okoliczności tego zdarzenia. Podczas interwencji mundurowi ustalili również, że agresywny mężczyzna jest początkującym policjantem, który odbywa kurs w słupskiej Szkole Policji. Nie ma tolerancji dla takiego zachowania. Funkcjonariusze zatrzymali 23-latka, a badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. Zgromadzony w wyniku prowadzonych czynności materiał został przekazany do prokuratury. Istnieje też podejrzenie, że mężczyzna był pod wpływem substancji psychoaktywnych, a nawet miał coś przy sobie. Sprawa już trafiła do Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

- Materiały dopiero co wpłynęły. Prowadzimy czynności pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej i spowodowania obrażeń – mówi Magdalena Gadoś, szefowa słupskiej prokuratury rejonowej. - Funkcjonariusz został zatrzymany do wytrzeźwienia. Pobrano też jego krew do badań na zawartość alkoholu oraz ewentualnych innych środków odurzających. Prowadzimy śledztwo osobiste, czyli bez udziału policji, ponieważ podejrzewanym jest funkcjonariusz.

Z kolei Szkoła Policji w Słupsku sprawdza monitoring i rozpytuje innych słuchaczy.

- Chodzi o ustalenie, gdzie posterunkowy wprawił się w taki stan. My dowiedzieliśmy się o sytuacji, gdy słuchacz był poza terenem szkoły. Na razie nie wiemy, czy w takim stanie wracał z miasta, czy wyszedł ze szkoły – mówi Piotr Kozłowski, rzecznik Szkoły Policji w Słupsku. - Słuchacz został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych słupskiej komendy. Gdy do nas wróci, zostanie usunięty ze szkolenia i odesłany do swojej jednostki macierzystej. Tam jego przełożeni podejmą dalsze czynności dyscyplinarne, ponieważ to nie leży w naszych kompetencjach. Piotr Kozłowski dodaje, że posterunkowy był uczestnikiem szkolenia zawodowego podoficerskiego.

- Zajęcia na tym kursie trwają do godziny 14.20. Później słuchacze mają czas wolny, mogą go spędzać poza terenem szkoły, ale muszą wrócić do godziny 21.30. Trzeźwi – podkreśla rzecznik.

Przełożeni 23-letniego posterunkowego z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu nie udzielają informacji na ten temat. Sekretariat komendy przekazał nam informację od mł. insp. Bogdana Marciniaka, zastępcy komendanta powiatowego, że policja nie będzie się wypowiadać, ponieważ sprawę prowadzi prokuratura. Zachowaniem słuchacza zajęło się też Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Wydział gdański – dlatego, że do zdarzenia doszło na terenie podlegającym Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W czwartek posterunkowy z Myśliborza zostanie doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...