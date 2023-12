PKS Słupsk zawiezie pasażerów do Łeby i Czarnej Dąbrówki. Dobre informacje dla pasażerów

PKS Słupsk po wielu latach znów zawiezie pasażerów do Łeby. To dobra informacja dla mieszkańców regionu. Kolejną jest nowe połączenie do Czarnej Dąbrówki.

PKS Słupsk po wielu latach znów zawiezie pasażerów do Łeby. To dobra informacja dla mieszkańców regionu. Kolejną jest połączenie do Czarnej Dąbrówki.

Nowy rok PKS Słupsk rozpoczyna dobrą nowiną dla pasażerów – mieszkańców regionu. - Mamy nie jedną, ale aż dwie nowe trasy autobusowe, na które nasze autobusy wyjadą już od 2 stycznia – brzmi oficjalna informacja zamieszczona na stronie internetowej. - PKS Słupsk zawiezie pasażerów ze Słupska do Łeby i oczywiście z Łeby do Słupska. Nowe, całoroczne połączenie – linia nr 400, będzie na razie kursowała po cztery razy dziennie w obu kierunkach, przez sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty - oprócz świąt. Autobusy linii "400" Słupsk – Łeba - Słupsk pojadą przez Siemianice, Lubuczewo, Wrzeście, Żelkowo, Główczyce, Pobłocie i Wicko. Godziny odjazdów ze stanowiska nr 4 słupskiego Węzła Transportowego do Łeby to 4:20, 8:00, 13:00, 16:00. Godziny odjazdów z pl. Dworcowego w Łebie do Słupska: 6:00, 10:00, 15:00, 18:00. Czas podróży: około 1h 30m.

- Naszą drugą nowością jest połączenie Słupsk – Czarna Dąbrówka – Słupsk. Na tę trasę wyjadą autobusy linii 416. One również pojadą od 2 stycznia cztery razy dziennie, od poniedziałku do soboty (oprócz świąt). Po drodze obsłużą m.in. Redzikowo, Mianowice, Domaradz, Nową Dąbrowę, Malczkowo i Podkomorzyce – informuje PKS. Godziny odjazdów ze stanowiska nr 7 słupskiego Węzła Transportowego do Czarnej Dąbrówki to: 5:00, 8:00, 13:00, 16:00. Godziny odjazdów z Czarnej Dąbrówki do Słupska to: 6:20, 9:20, 14:20, 17:20. Czas podróży: około 1h 10m. Otwarcie nowych linii jest możliwe dzięki współpracy pomiędzy samorządami: Województwa Pomorskiego, Powiatu Słupskiego oraz Gminy Czarna Dąbrówka. Są jeszcze inne drobniejsze zmiany, które ułatwią życie pasażerom. Na linii nr 222 pojawi się przystanek we wsi Pieńkówko. To z uwagi na potrzeby dojeżdżającej do szkół młodzieży. Przystanek będzie obsługiwany przez kurs odjeżdżający o 6:30 ze Sławna (odjazd z Pieńkówka w stronę Słupska: 7:05) oraz przez kurs odjeżdżający o 15:30 ze Słupska (odjazd z Pieńkówka w stronę Sławna: 16:16). Kursy będą wykonywane w dni robocze. Zawieszony niestety zostanie kurs relacji Słupsk- Sławno o 11:30 oraz Sławno-Słupsk o 12:50.

Dofinansowanie gwarantuje stabilność Przypomnijmy, że Powiat Słupski, który jest organizatorem przewozów i zleca PKS Słupsk kursowanie na regionalnych trasach – uzyskał rekordowe dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. To łącznie ponad 131 mln zł na najbliższe 10 lat. To pieniądze, które zagwarantują mieszkańcom regionu sprawną i godną zaufania komunikację publiczną. Każdego roku, przez najbliższą dekadę, z budżetu centralnego powiat będzie otrzymywał przeszło 13,1 mln zł. Dla PKS Słupsk – lidera regionalnych przewozów autobusowych na Pomorzu Środkowym – oznacza to przede wszystkim większą stabilność i pewność rozwoju. Łatwiej będzie planować przyszłość – a więc także inwestycje oraz zatrudnienie. To także większa wiarygodność w oczach kontrahentów. A to przekłada się np. na korzystniejsze warunki zakupu nowoczesnych autobusów. Wniosek, który został przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, zdeklasował konkurencję. W województwie pomorskim nikt nie zdobył tak wielkiej kwoty dofinansowania, jak Powiat Słupski.

Wideo Płażyński: Pluralizm mediów jest zagrożony