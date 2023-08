Po wegańsku, dla każdego. 28. Kuchnia Społeczna w Słupsku [ZDJĘCIA]

Jak informują organizatorzy, czyli Słupski Ośrodek Kultury, ideą Kuchni Społecznej jest dzielenie się roślinnymi specjałami.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczyło przynieść coś do jedzenia. Zasada był prosta – musi to być wegański specjał, tzn. bez produktów pochodzenia zwierzęcego: bez mięsa, również bez ryb, owoców morza, skorupiaków, produktów pochodzenia odzwierzęcego typu mleko i jego przetwory, jajka, sery, masło, niektóre margaryny (zawierają tłuszcze zwierzęce), miodu, żelatyny.

Każde danie musiało posiadać karteczkę ze składem i oznaczeniem alergenów, tak, aby osoby uczulone na m.in. orzechy, soję, pszenicę, gluten, seler czy sezam, mogły bezpiecznie sięgnąć po jedzonko. Jeśli jednak ktoś nie był mistrzem kuchni wegańskiej i nic nie przygotował – nic straconego. Wystarczy, że wrzucił do puszki 20 zł na wsparcie zwierząt pod opieką Dzikiego Azylu z Kobylnicy i mógł jeść do woli.