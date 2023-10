Pod szkołą w Słupsku zatrzymano 17-latka z kilkoma woreczkami marihuany. Zaczepiał uczniów

Wczoraj (11.10) dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Słupsku, którzy pełnili służbę w swoim rejonie służbowym zwrócili uwagę na nastolatka, który w okolicy jednej ze szkół średnich zaczepiał uczniów. Na widok policjantów młody mężczyzna szybko schował coś do zawieszonej na szyi saszetki. Gdy policjanci zajrzeli do jej wnętrza poczuli charakterystyczny zapach marihuany i znaleźli foliowe zawiniątka z suszem roślinnym, które zabezpieczyli jako dowód w sprawie.

- Nastolatek został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie funkcjonariusze prowadzili z nim dalsze czynności procesowe. Wstępne badanie znalezionych substancji wykazało, że jest to blisko 10 gramów marihuany. 17-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo Kodeks Karny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze będą także sprawdzać, czy nastolatek zajmował się sprzedażą zabronionych substancji - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku.