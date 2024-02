Podpisano kluczowe umowy dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III

Podpisane kontrakty mają kluczowe znaczenie dla realizacji obu projektów na Morzu Bałtyckim. Morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i III, o łącznej mocy 1440 MW, dostarczą zieloną energię dla ponad dwóch milionów gospodarstw domowych. To inwestycje o strategicznym znaczeniu dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Turbiny SG 14-236 DD, które zostały zamówione do projektów Bałtyk II i Bałtyk III, to największe morskie turbiny wyprodukowane do tej pory przez Siemens Gamesa. Każda z nich będzie dysponowała mocą 14,4 MW. Jeden obrót wirnika zainstalowanej turbiny pozwoli wyprodukować czystą energię, która zaspokoi potrzeby jednego gospodarstwa domowego w Polsce przez cztery dni.

– Morskie turbiny wiatrowe, które zamówiliśmy dla projektów Bałtyk II i Bałtyk III to flagowy model marki Siemens Gamesa, osiągający imponującą moc. Finalizacja umów na ich produkcję i dostawę ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszych projektów na Morzu Bałtyckim i stanowi bardzo ważny krok w rozwoju całego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Czysta energia odnawialna z bałtyckich projektów Equinor i Polenergii powinna zasilić krajową sieć energetyczną już w 2027 roku. Kontrakt z dostawcą morskich turbin wiatrowych znacząco nas do niego przybliża – mówi dr Michał Michalski, prezes Zarządu Polenergia S.A.