Połamania piór! Rozpoczął się maturalny maraton. Dziś egzamin z języka polskiego

- Jest okey. Co ma być, to będzie. Stres już nam nie pomoże. To, co wiemy, przelejemy na kartkę i jakoś tam będzie – mówią Oliwia i Ola. - Najtrudniejsza będzie matematyka i ustny polski. Jutro więc będzie większy stresik. Z polskim sobie poradzimy. Trzydzieści procent nam wystarczy – strzelamy więc w trzydziestkę, ale jak będzie więcej, to też będzie lepiej. Na egzamin rozszerzony wybrałyśmy angielski i w tym języku czujemy się dobrze – mówią dziewczyny.

- A mnie matematyka – przyznaje Bartek.

Nikola wygląda na spokojną.

- Stres był tydzień temu. Dziś nie ma się już co stresować. Myślę, że będzie dobrze – mówi Nikola.

Życzenia od pani prezydent

List do maturzystów napisała Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska

„Drogie Maturzystki, drodzy Maturzyści!

Życie to najpiękniejszy dar, jaki otrzymaliśmy, to chwila, w której możemy doświadczać radości, przyjaźni, zaufania, miłości. To tak naprawdę tylko moment, kiedy jesteśmy w tym miejscu, tu i teraz, dla siebie. Czasem mierzymy się z pewnymi trudnościami, ale tylko po to, by osiągać nasze plany, marzenia i spełnienie. I dlatego życie jest tak cenne i niepowtarzalne.



Jesteście teraz w najpiękniejszym momencie swojego życia. Zdobyliście już pewną wiedzę - tak w wymiarze edukacyjnym jak praktycznym. Macie za sobą różne doświadczenia, rozwijacie swoje zdolność i umiejętności, planujecie to, co jest dla Was najważniejsze i do czego chcecie dążyć.



Dlatego z wielką serdecznością życzę Wam, by nadchodzący czas egzaminów maturalnych był dla Was okazją do sprawdzenia się, przystankiem, momentem zamknięcia pewnego etapu i przejścia do kolejnego. Niech pytania i zagadnienia, z którymi się zetkniecie, będą dla Was zawsze szansą do pewnej ekspresji, prezentacji siebie, otwarciem drzwi do marzeń, które są dla Was motywacją, źródłem siły i celem. Bądźcie odważni, uwierzcie w ten potężny zasób wiedzy, jaki posiadacie, z sukcesem przejdźcie przez ten miesiąc. A później maj już zawsze będzie kojarzył się Wam ze słonecznymi, radosnymi, emocjonującymi dniami.



Jestem przekonana, że tak będzie. Powodzenia!



Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Prezydentka Miasta Słupska”.

Maturalny terminarz

Egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym część pisemna – od 7 do 24 maja, a część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. W ostatnich latach – ze względu na pandemię – maturzyści byli zwolnieni z części ustnej. W tym roku jednak nastąpił powrót do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego.