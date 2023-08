Policyjny pościg w gminie Potęgowo. Motocyklista pod wpływem środków odurzających i z zakazami nie zatrzymał się do kontroli

W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna ma również sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a motocykl, którym jechał, nie był zarejestrowany – tablice założone miał od innego pojazdu, nie posiadał polisy OC i był niesprawny technicznie.

- Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie policjanci prowadzili z nim dalsze czynności procesowe. Za popełnione wykroczenia mundurowi ukarali go mandatami w łącznej wysokości 7500 złotych, sporządzili również zawiadomienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z brakiem polisy OC. Za kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli 32-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności, a za kierowanie pod wpływem środków odurzających do 2 lat więzienia – informuje Bagiński.