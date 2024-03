Policyjny pościg w Lęborku. Kierowca uciekał, uszkodził radiowóz i inne auto

Policjanci rozpoczęli pościg informując o zdarzeniu dyżurnego. Zostały zarządzone punkty blokadowe dróg w powiecie lęborskim i ościennych powiatach. Do poszukiwań włączyli się m.in. kryminalni, którzy rano znaleźli i zabezpieczyli uszkodzone bmw ustalonego sprawcy na terenie jednej z prywatnych posesji w gminie Nowa Wieś Lęborska.

Pięć lat pozbawienia wolności i wysoka kara finansowa grożą 30-latkowi z powiatu wejherowskiego, który w Lęborku nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kiedy policjanci nadali kierowcy bmw sygnały do zatrzymania się, ten zaczął dynamicznie cofać, próbując uciec. Podczas jazdy tyłem uderzył w zaparkowaną wzdłuż drogi toyotę. Mundurowi ruszyli za nim i zablokowali mu radiowozem drogę. Gdy policjant wyszedł z auta, kierowca bmw raptownie ruszył przeciskając się pomiędzy samochodami i powodując w ten sposób kolejne uszkodzenia w zaparkowanej toyocie oraz w policyjnym radiowozie, po czym odjechał z dużą prędkością.

Funkcjonariusze ustalili, że sprawca uciekł na teren powiatu wejherowskiego. Jego zatrzymanie było już tylko kwestią czasu. Zanim do tego doszło, 30-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego sam zgłosił się do lęborskiej komendy. Od mężczyzny została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających.

30-latek usłyszał zarzuty umyślnego uszkodzenia mienia i spowodowania strat w wysokości 20 tysięcy złotych oraz niezastosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu, przestępstwa zagrożonego karą 5 lat pozbawienia wolności i zakazem prowadzenia pojazdów.

Natomiast za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym został ukarany mandatami w łącznej kwocie 3000 zł i 10 punktami karnymi. Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju.