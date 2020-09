Pomimo zapewnień ZIMu orlik w parku Witkacego nie doczekał się naprawy

- Nic się nie zmieniło, no może tylko to, że w ostatnim czasie częściej widuję tu służby sprzątające – mówi nasz czytelnik, który ponownie zadzwonił do redakcji 8 września. - Drążę temat, bo wydaje mi się, że inaczej nic się nie zmieni. Ktoś coś obiecał, nie zrobił, jak odpuścimy, to władze o problemie zapomną. W końcu to nie oni codziennie odwiedzają ten park.

O wyjaśnienie opóźnienia naprawy zapytaliśmy ZIM, czekamy na odpowiedź.

Przypomnijmy, że powstanie parku Witkacego pomiędzy ulicami 11 Listopada a Frąckowskiego sfinansowane zostało z budżetu obywatelskiego. Projekt pojawił się w 2015 roku i głosami mieszkańców miasta został wybrany. Od tamtej pory w kolejnych latach mieszkańcy głosują, aby park rozbudowywać i poprawiać jego infrastrukturę. W tym roku zaproponowano dokończenie alejek oraz wzbogacenie parku o strefę relaksu i gier stolikowych, które mają służyć głównie dorosłym – zwłaszcza tym w podeszłym wieku.