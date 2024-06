W gminie Redzikowo zużyty olej kuchenny oddasz w olejomacie. Firma Emka zainaugurowała ekologiczny projekt

W środę, 12 czerwca, firma Emka wraz z gminą Redzikowo zainaugurowała ogólnopolski program zbiórki UCO, czyli zużytego oleju kuchennego. Mieszkańcy za pomocą specjalnych urządzeń – olejomatów – będą mieli możliwość oddać zużyty w gospodarstwach domowych olej, który trafi do recyklingu. W zamian otrzymają punkty, które mogą wymienić na drzewka i sadzonki. Ma być ekologiczniej z korzyścią dla całego samorządu.

- [Zużyty olej - red.] to nie tylko frytura, olej po smażeniu, to również olej pozostały po sałatkach, to są przykładowo suszone pomidory, ryby w zalewie - to wszystko wchodzi w skład zużytego oleju kuchennego – tłumaczy Małgorzata Rdest, wiceprezes zarządu w spółce Emka.